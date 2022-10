Scoppia rogo in capannone di azienda agricola: carbonizzati 4 mezzi

Un incendio di origine incerta ha avvolto e distrutto il capannone di un’azienda agricola, dove erano custoditi mezzi agricoli e balle di fieno, di proprietà di un pastore, cinquantenne, di Sambuca di Sicilia. Il fabbricato si trova in un appezzamento di terreno, in contrada “San Biagio”, nelle campagne tra i territori di Sambuca di Sicilia, e Bisacquino.

Completamente carbonizzati un trattore gommato, una imballatrice, una seminatrice, uno spandiconcime e un numero indefinito di balle di fieno. Tutto è stato divorato dal rogo. Il danno economico non è stato ancora quantificato nell’esatto ammontare, ma si preannuncia ingente, anche perché lo stesso capannone è rimasto pesantemente danneggiato.

A lavorare per ore durante la notte, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita Belice, e i colleghi arrivati da Corleone. Dell’attività investigativa, adesso, si stanno occupando i carabinieri di Sambuca di Sicilia.

Le cause dell’evento sono ancora in corso d’accertamento. Non è chiaro infatti cosa abbia provocato la scintilla iniziale che però, a quanto pare, non è partita nel capannone agricolo, ma sul vicino terreno, e poi le fiamme si sono propagate fino ad arrivare alla struttura, che ospitava mezzi agricoli e balle di fieno.