Ha patteggiato la pena a 1 anno e 8 mesi di reclusione un favarese di 66 anni accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della moglie. La condanna è stata convertita in un periodo, pari alla pena, di lavoro di pubblica utilità al Comune. Il patteggiamento è stato ratificato dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, dopo l’accordo fra la Procura di Agrigento e la difesa dell’imputato. L’uomo è finito a processo perché più volte aveva aggredito verbalmente e fisicamente la moglie. La denuncia della donna, nell’ottobre dell’anno scorso, ha fatto scattare le indagini. La vittima si è costituita parte civile con l’avvocato Ignazio Gennaro.

