Ormai l’espansione di EgoGreen non conosce confini. L’azienda fondata da Marcello Giavarini, già radicata in Sicilia con presidi a Siracusa e Agrigento, approda adesso in Lombardia con un progetto che segna un ulteriore passo verso la crescita nazionale.
Da sabato 27 settembre è operativo il nuovo EgoPoint di Bergamo, in via Giuseppe Mazzini 18 A: si tratta del primo punto vendita ufficiale dell’azienda nel Nord Italia. Un traguardo che rafforza la mission di EgoGreen, da sempre impegnata a coniugare energia pulita, risparmio e servizi innovativi.
L’EgoPoint di Bergamo vuole diventare un riferimento per famiglie e imprese del territorio, offrendo:
- Consulenza qualificata per ottimizzare consumi e costi;
- Soluzioni sostenibili ed efficienti in linea con le nuove sfide della transizione energetica;
- Supporto diretto e personalizzato per accompagnare cittadini e aziende nelle loro scelte quotidiane.
Con questa nuova apertura, EgoGreen ribadisce il proprio impegno nel contribuire a un futuro più verde, estendendo la sua visione oltre i confini regionali e ponendosi come partner affidabile nel percorso verso un’energia sempre più sostenibile.
