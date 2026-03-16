Pioggia e cambi di programma rallentano la Sagra, ma non il concorso fotografico

Il maltempo e qualche inevitabile cambio di programma hanno segnato l’edizione di quest’anno della Sagra del Mandorlo in Fiore, privando il pubblico di uno dei momenti più attesi: la tradizionale parata della domenica conclusiva. Sono mancati anche molti degli scatti simbolo davanti al Tempio della Concordia, immagini che negli anni hanno rappresentato una delle icone più riconoscibili della festa.

Il maltempo e qualche inevitabile cambio di programma hanno segnato l’edizione di quest’anno della Sagra del Mandorlo in Fiore, privando il pubblico di uno dei momenti più attesi: la tradizionale parata della domenica conclusiva. Sono mancati anche molti degli scatti simbolo davanti al Tempio della Concordia, immagini che negli anni hanno rappresentato una delle icone più riconoscibili della festa.

Eppure, nonostante queste assenze, il concorso fotografico “Fotografa il Mandorlo in Fiore” continua a raccogliere un entusiasmo straordinario.

Sono già tantissime le fotografie arrivate, scatti suggestivi che raccontano colori, tradizioni, folklore e momenti autentici della festa. Tra i partecipanti non mancano i “big” della fotografia, vincitori delle passate edizioni, ma si registra anche una presenza sempre più significativa di donne fotografe, oltre a tante coppie di fidanzati, appassionati, giovani alle prime armi e professionisti.

Un mix che ha portato il livello del concorso davvero molto alto. Tante foto, tanti fotografi, ma soprattutto tanta qualità, segno di un concorso che negli anni è cresciuto e che oggi rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati.

Il concorso nasce da un’idea del direttore di AgrigentoOggi, il giornalista Domenico Vecchio, con l’obiettivo di raccontare attraverso le immagini la festa del Mandorlo in Fiore e le tradizioni popolari della città, valorizzando lo sguardo dei fotografi e costruendo nel tempo un grande archivio visivo della manifestazione.

Gli organizzatori ricordano che c’è ancora tempo per partecipare: è possibile caricare le proprie fotografie e prendere parte al concorso collegandosi alla pagina dedicata.

Tra i riconoscimenti previsti anche quest’anno spicca il premio sostenuto da TUA, che assegnerà la migliore foto al femminile, un’iniziativa che nelle ultime edizioni ha riscosso grande successo e partecipazione.

Tutte le immagini raccolte diventeranno inoltre un prezioso archivio visivo della città, messo a disposizione per attività di promozione turistica, contribuendo a raccontare Agrigento e le sue tradizioni anche oltre i giorni della festa. CONCORSO FOTOGRAFICO “MANDORLO IN FIORE“

Partecipa qui

https://www.agrigentooggi.it/concorso-fotografa-il-mandorlo-in-fiore/

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