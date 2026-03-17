Il quarantatreenne avrebbe difeso il figlio che era stato disturbato al circo. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha convalidato l’arresto di Francesco Amatore, 26 anni, di Licata, accusato di avere accoltellato alla gola il 43enne di Favara, Carmelo Nicotra, davanti al supermercato Lidl di via Capitano Callea. Il giudice, accogliendo la richiesta della Procura di Agrigento, ha emesso a carico dell’indagato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Amatore, ospite di una comunità di Favara, stava scontando in affidamento ai servizi sociali una condanna per altri gravi fatti. La sera di giovedì scorso avrebbe colpito con un coltello a serramanico il favarese, ferendolo gravemente. Il 43enne, portato all’ospedale di Agrigento, è stato operato ma non è in pericolo di vita. Il licatese, durante l’interrogatorio di convalida, ha sostenuto di essersi difeso dopo essere stato aggredito.

Una versione che non ha convinto il giudice. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Annalisa Failla, titolare del fascicolo aperto per l’ipotesi di tentato omicidio, proseguono per ricostruire l’intera dinamica di quanto accaduto.

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