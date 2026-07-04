Concorso Fotografa San Calogero 2026

Regolamento

Su iniziativa di AgrigentoOggi, viene organizzata la prima edizione del concorso fotografico “Fotografa San Calogero”, dedicato alla festa più amata dagli agrigentini.

L’obiettivo del concorso è raccontare attraverso la fotografia la fede, la tradizione, il folklore, la partecipazione popolare e le emozioni che ogni anno accompagnano i festeggiamenti in onore di San Calogero.

Premi

Per l’edizione 2026 saranno assegnati:

🏆 Premio Assoluto “Fotografa San Calogero”

⚫ Premio Migliore Fotografia in Bianco e Nero

La giuria potrà inoltre assegnare menzioni speciali qualora lo ritenga opportuno.

Partecipazione

Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.

Le fotografie dovranno essere realizzate durante i festeggiamenti della Festa di San Calogero 2026, in programma dall’8 al 13 luglio 2026.

Le immagini potranno essere caricate direttamente sul sito AgrigentoOggi.it entro il 20 luglio 2026.

La premiazione si svolgerà l’8 agosto 2026 presso la Fattoria Valle dei Templi, durante una serata dedicata alla fotografia con la proiezione delle immagini vincitrici.

Tema del concorso

Le fotografie potranno essere sia a colori sia in bianco e nero e dovranno raccontare la Festa di San Calogero attraverso:

la processione;

i pellegrini;

i portatori;

il tradizionale pane votivo;

la devozione popolare;

i momenti religiosi;

i bambini;

gli anziani;

le emozioni;

i dettagli;

la città vestita a festa;

i luoghi simbolo della manifestazione.

Le immagini in bianco e nero parteciperanno automaticamente anche al premio dedicato.

Saranno particolarmente apprezzate le fotografie capaci di raccontare la dimensione umana, spirituale e identitaria della festa.

Non sono ammessi ritratti di minori riconoscibili senza il consenso previsto dalla normativa vigente.

Denominazione delle fotografie

Ogni fotografia dovrà essere denominata nel seguente modo:

Titolo – Nome del fotografo – Luogo – Data dello scatto

Ogni immagine dovrà inoltre essere accompagnata da una breve descrizione.

Specifiche tecniche

Le fotografie dovranno essere:

formato JPEG;

risoluzione massima 1600×1200 pixel;

prive di fotomontaggi o elaborazioni digitali sostanziali.

Sono consentiti esclusivamente piccoli interventi di luminosità, contrasto e colore.

Ogni fotografia dovrà contenere una discreta firma o filigrana dell’autore nell’angolo inferiore destro.

Ogni partecipante potrà inviare fino a 10 fotografie.

Pubblicazione

Le fotografie saranno caricate direttamente attraverso il portale del concorso presente su AgrigentoOggi.it.

Con l’invio delle immagini il partecipante dichiara:

di esserne l’autore;

che le fotografie sono inedite;

che non hanno partecipato ad altri concorsi;

che non sono state pubblicate su altri giornali online;

che non violano diritti di terzi;

di aver acquisito le autorizzazioni eventualmente necessarie.

Utilizzo delle immagini

Le fotografie potranno essere:

pubblicate sul sito AgrigentoOggi;

condivise sui canali social ufficiali;

utilizzate per mostre fotografiche;

utilizzate per finalità editoriali;

impiegate per la promozione della Festa di San Calogero e del territorio agrigentino.

Gli autori mantengono la proprietà delle opere, concedendo gratuitamente ad AgrigentoOggi il diritto di utilizzo delle immagini senza limiti temporali esclusivamente per finalità culturali, giornalistiche e promozionali.

Giuria

La giuria sarà nominata dal Direttore di AgrigentoOggi, Domenico Vecchio.

Nella valutazione saranno presi in considerazione:

qualità tecnica;

originalità;

capacità narrativa;

valore emozionale;

forza comunicativa;

attinenza al tema.

Il giudizio della giuria sarà definitivo e insindacabile.

Premi

Saranno assegnate targhe ufficiali a:

🏆 Vincitore assoluto del Concorso “Fotografa San Calogero”

⚫ Migliore fotografia in Bianco e Nero

La giuria potrà inoltre assegnare premi speciali o menzioni d’onore.

I vincitori dovranno fornire il file originale ad alta risoluzione.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del concorso.

La partecipazione implica l’accettazione integrale del presente regolamento.

I risultati saranno pubblicati su www.agrigentooggi.it.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Concorso Fotografico

“Fotografa San Calogero” – 1ª Edizione – 2026

Nome ______________________________________

Cognome ___________________________________

Luogo e data di nascita _______________________

Residente a _________________________________

CAP __________

Telefono _________________________________

Email _____________________________________

CHIEDE

di partecipare al concorso fotografico “Fotografa San Calogero”, promosso da AgrigentoOggi e ideato dal giornalista Domenico Vecchio.

DICHIARA

☐ di essere autore delle fotografie presentate;

☐ che le fotografie sono inedite;

☐ che non hanno partecipato ad altri concorsi;

☐ che non sono state pubblicate su altri giornali online;

☐ che non violano diritti di terzi;

☐ di aver acquisito, ove necessario, il consenso delle persone ritratte;

☐ di aver letto e accettato integralmente il regolamento.

AUTORIZZA

☐ AgrigentoOggi e il giornalista Domenico Vecchio all’utilizzo gratuito delle fotografie per:

sito internet;

social network;

mostre fotografiche;

pubblicazioni editoriali;

promozione della Festa di San Calogero;

promozione del territorio.

☐ Cede gratuitamente i diritti d’uso delle immagini per finalità culturali, giornalistiche e promozionali.

PRIVACY

☐ Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679.

Luogo e data __________________________

Firma _________________________________

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