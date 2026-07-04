E’ morto Paolo Ficarra, l’imprenditore quarantaseienne di Porto Empedocle, che era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale autonomo avvenuto in via Nereo, l’arteria che collega la zona dei lidi empedoclini con la Scala dei Turchi di Realmonte. Dopo due giorni di ricovero al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia – Cervello di Palermo, il suo cuore si è fermato per sempre.

Una tragedia che ha scosso tutta la comunità empedoclina. Paolo Ficarra era molto conosciuto e ben voluto da tutto il paese. Era titolare di un’attività di onoranze funebri. Lascia la moglie e due figli piccoli.

Quel girono il quarantaseienne in sella al suo motociclo Yamaha T-Max, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, avrebbe perso il controllo alla guida. Si parla di un improvviso attraversamento da parte di un pedone. Il centauro è stato letteralmente sbalzato dalla sella, impattando con violenza sull’asfalto.

Nello schianto ha riportato traumi sparsi in varie parti del corpo. Con un’ambulanza è stato trasportato, da lì a poco, all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Qui i medici valutate le gravissime condizioni hanno disposto l’immediato trasferimento in elisoccorso nella struttura sanitaria palermitana.

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