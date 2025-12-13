La Ruota continua a girare dalla parte giusta per Massimiliano Butticè. Il bancario agrigentino si conferma protagonista assoluto del celebre game show televisivo, incassando altri 33,6 mila euro e consolidando il suo percorso da campione.

Una partita giocata con lucidità e sicurezza, scandita anche da uno dei momenti più iconici della puntata:

«– Gerry, la N di Napoli.

– Bravo, e sono due.

– Ehmmm… Gerry…»

Battute, tensione e sorrisi, fino all’ennesima risposta giusta che ha fatto esplodere lo studio e il pubblico da casa. Puntata dopo puntata, Butticè dimostra nervi saldi, prontezza di riflessi e una straordinaria capacità di lettura del gioco, qualità che gli stanno permettendo di accumulare vincite importanti e conquistare la simpatia dei telespettatori.

Un orgoglio per Agrigento, che segue con entusiasmo le sue performance, e una storia che continua a scriversi sera dopo sera, con la Ruota che gira — ancora una volta — dalla sua parte. 🌀

