Altro capolavoro per “La Panetteria & Rosticceria“ che ha recentemente lanciato una campagna pubblicitaria sorprendente, fondendo la tradizione culinaria locale con l’arte classica in modo creativo e innovativo. L’idea centrale, denominata “Arte da Mangiare,” trasforma celebri dipinti storici in messaggi promozionali legati ai prodotti della gastronomia siciliana.

In questa rivisitazione, il noto dipinto “Leonida alle Termopili” di Jacques-Louis David del 1800 viene adattato in chiave ironica e moderna, con Alessandro Seminerio, volto della panetteria, che, nudo e armato di scudo e focaccia Giurgintana, impersona un eroico “Leonida” alle prese con una battaglia culinaria. Questo mix di antichità e attualità valorizza il carattere tradizionale e combattivo della cucina siciliana, che riesce a resistere al tempo e a rinnovarsi continuamente, mantenendo sempre vivo il legame con le radici.

Ma non è finita qui tra i volti è riconoscibile Lillo Seddio. La campagna prosegue con altre opere reinterpretate: come “Colazione sull’erba” di Manet, dove il Rosti-Chef Angelo e il suo braccio destro Antonio conversano amabilmente, mentre viene loro offerto un “Fagottino Delicato,” simbolo di convivialità e tradizione. Infine, la “Dama con l’ermellino” di Leonardo Da Vinci viene trasformata in una “Dama con gli Anelletti,” rappresentata dalla chef Paola, che, con grazia e maestria, tiene in mano una delle sue migliori creazioni gastronomiche.

Questa campagna non solo celebra la cucina tipica siciliana, ma lo fa con eleganza e un pizzico di umorismo, mescolando cultura, storia e innovazione. “La Panetteria & Rosticceria” ricorda ai suoi clienti che il cibo non è solo nutrimento, ma anche arte e tradizione, qualcosa che unisce le generazioni passate a quelle future, trasmettendo un messaggio di autenticità e orgoglio per le proprie origini.

Attraverso immagini e messaggi accattivanti, questa campagna si distingue per la capacità di rendere il cibo un vero e proprio “capolavoro,” simbolo di una cultura che vive e si rinnova, con uno stile inconfondibile e un’identità forte. Con “Arte da Mangiare,” il cibo siciliano diventa simbolo di creatività, storia e passione.

