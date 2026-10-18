LTC Group Sangiorgese, vittoria di sostanza: la Moncada Fortitudo Agrigento si arrende 78-76

La LTC Group Sangiorgese forte del sostegno dei suoi tifosi al Pala Bertelli trova i primi punti di stagione, superando la Moncada Fortitudo Agrigento per 78-76 al termine di una gara guidata per quasi tutti i quaranta minuti. I padroni di casa costruiscono il successo con una prestazione solida e concreta, mantenendo per gran parte dell’incontro un vantaggio attorno alla doppia cifra e resistendo al tentativo di rimonta siciliano nel convulso finale.

Partenza lanciata della Sangio

L’avvio sorride subito ai padroni di casa, che piazzano un parziale di 7-2 mostrando grande intensità su entrambe le metà campo. A tenere in piedi Agrigento è Trapani, autore dei primi otto punti della sua squadra e principale riferimento offensivo degli ospiti nei minuti iniziali.

La formazione di coach Cagnardi riesce anche a mettere il naso avanti grazie a una tripla di Carr, ma la Sangiorgese continua a trovare con continuità soluzioni vicino a canestro. I lunghi biancorossi dominano nel pitturato e, dopo otto minuti, il tabellone segna 19-16 per i padroni di casa.

L’uscita di Bocconcelli per un momentaneo problema fisico non rallenta la LTC Group, che chiude il primo quarto sul 25-17 grazie a una circolazione di palla fluida e a una notevole efficienza offensiva. I numeri raccontano un eloquente 11 su 16 da due punti, mentre Tosetti è già protagonista con 9 punti.

Sangio sempre in controllo

Nel secondo periodo la Sangio continua a spingere. Nicoli apre con una tripla che vale il 29-20, ma i padroni di casa allungano fino al +12, approfittando delle difficoltà della Fortitudo nella gestione del possesso e di una difesa locale particolarmente aggressiva.

Gli ospiti provano a reagire con un mini-break che vale il 36-26, ma la LTC Group mantiene il controllo della sfida. Mazzantini lotta su ogni pallone, ma Testa dà solidità all’attacco e la squadra di coach Zambelli non perde mai il comando delle operazioni.

All’intervallo il punteggio è di 43-33. Le statistiche premiano nettamente la Sangio: appena cinque palle perse contro le dieci degli ospiti e percentuali nettamente superiori da due punti. Tosetti guida i suoi con 13 punti, 3 rimbalzi e 2 assist.

Agrigento prova a rientrare

Anche il terzo quarto segue il copione della gara. La Sangiorgese mantiene costantemente un margine vicino alla doppia cifra senza mai concedere ad Agrigento l’occasione di completare il riaggancio.

Solo negli ultimi minuti della frazione gli ospiti trovano maggiore continuità offensiva e riducono lo svantaggio. Alla penultima sirena il tabellone recita 59-54, con la partita ancora aperta ma sempre nelle mani dei biancorossi.

Finale ad alta tensione

L’ultimo periodo si apre con la tripla di Truglio che vale il -2. Lo stesso giocatore firma sette punti consecutivi riportando Agrigento a stretto contatto dopo una lunga rincorsa.

La gara si accende. Cepic prova a trascinare la Moncada Fortitudo, mentre la Sangio trova risposte importanti da Tosetti, Testa ed Edwards. Proprio una tripla di Testa e un canestro di Edwards riportano i biancorossi sul +9 a meno di due minuti dalla conclusione, sembrando chiudere definitivamente i conti.

Agrigento, però, non si arrende. Trapani e Cepic riaprono la sfida con una serie di canestri pesanti che riportano gli ospiti fino al -2 a 24 secondi dalla fine.

Nel possesso decisivo è ancora Tosetti a prendersi responsabilità e lunetta, realizzando il libero del +3. Mazzantini accorcia immediatamente sul -1, lasciando aperto ogni scenario negli ultimi undici secondi. La tripla della possibile vittoria ospite non trova però il bersaglio e al suono della sirena la LTC Group Sangiorgese può festeggiare un successo meritato.

Tosetti trascinatore

Il migliore in campo è Tosetti, autore di una prestazione completa da 24 punti, 6 rimbalzi e 8 assist, fondamentale sia nella costruzione del gioco sia nei momenti decisivi.

Per la Moncada Fortitudo Agrigento il più continuo è Cepic, che chiude con 18 punti, 7 rimbalzi e 3 assist, risultando il principale artefice della rimonta finale della formazione siciliana.

Il punteggio finale di 78-76 racconta una gara chiusa soltanto negli ultimi secondi, ma l’andamento del match premia una LTC Group Sangiorgese capace di comandare per quasi tutti i quaranta minuti, costruendo il successo con qualità offensiva, attenzione difensiva e una gestione complessivamente efficace del vantaggio.

I tabellini della Fortitudo Agrigento: Cepic 18, Trapani 14, Conte 14, Mazzantini 12, Carr 7, Truglio 7, Nicoli 4, Chiarastella, Boniciolli, Douvier n.e.

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