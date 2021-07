Concluso il XXIII trofeo “Travelgate”, oltre 120 i partecipanti

Successo per il tradizionale trofeo “Travelgate” giunto quest’anno alla sua ventitreesima edizione.Un successo innanzitutto di partecipanti, ma anche di entusiasmo e di qualità del gioco espresso dagli atleti in gara. Anche quest’anno, al torneo di tennis si è affiancato il torneo di padel giunto alla seconda edizione e che ha visto giocatori provenienti da tutta la Sicilia, che per tre giorni si sono dati battaglia al Brucoli Village.Nel torneo di tennis c’è stata la riconferma del vincitore dello scorso anno, Pompeo Sarcuto, in coppia col riberese Antonino Armenio, che in finale hanno battuto la coppia formata da papà e figlia: Pietro e Soraya Capizzi. Nel torneo di padel si sono invece imposti Alfonso Bellavia e Christian Marchica, che al termine di un match molto combattuto, e quasi a un passo dalla sconfitta, sono riusciti a battere la coppia catanese Condorelli/Ferraro al tie-break del terzo set. Ai vincitori del torneo di tennis e quello di padel, oltre ai piatti originali, firmati dal maestro Gianni Provenzano, andrà il voucher per la partecipazione gratuita alla 24esima edizione del trofeo, quella del 2022. Premi speciali per Anna Costanza e Leonardo Bosco, tra i migliori nelle rispettive categorie. Soddisfazione è stata espressa dall’organizzatore del torneo, Gero Bellavia, che ha ringraziato i partecipanti dando l’appuntamento per il prossimo anno.