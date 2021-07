Immigrazione, Dritto e Rovescio in diretta da Porto Empedocle

In occasione dell’ultima puntata stagionale, il programma televisivo di approfondimento di Retequattro “Dritto e Rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio, fa tappa a Porto Empedocle. Con in studio importanti esponenti del governo, ed in diretta nazionale, la giornalista Ilaria Mura ha intervistato alcuni cittadini, ponendo l’accento sul tema dell’immigrazione. Presenti sul posto anche alcuni dirigenti di Fratelli d’Italia, che hanno ringraziato personalmente la troupe Mediaset per tenere alta l’attenzione su questo delicato argomento ed a cui hanno dato supporto, già nei giorni precedenti, per la realizzazione del collegamento televisivo.