Concluse le iniziative del Motorlife: momenti di gioia per ragazzi speciali

Si è concluso al Piazzale Giglia di San Leone, ad Agrigento, l’iniziativa organizzata dalla Coop sociale Pasa , dall’associazione “MotorLife” con la fattiva collaborazione dell’Istituto Scientifico Leonardo e suoi studenti di Agrigento che sono adoperati per la raccolta doni dei partecipanti. Un evento per regalare un sorriso, gioia e sana adrenalina in sella ad una moto speciale per bambini e grandi diversamente abili.

“La diversità” è una condizione etichettata dalla società, ma in realtà potrebbe essere superata con tanta buona sensibilizzazione e fattiva collaborazione- dicono gli organizzatori-. I volti felici e carichi di sorrisi dei piccoli speciali ci hanno regalato tanta emozione e riflessione”.