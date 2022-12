Concerto della Grande Sud Orchestra al Pirandello

Il 5 gennaio al Teatro Pirandello di Agrigento nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Agrigento unitamente alla Fondazione Teatro Pirandello, si terrà il concerto della Grande sud Orchestra “ Il Sud che suona” . L’ ensamble composta da 13 elementi con le voci soliste di Peppe Sciortino e Cristina Mazzaccaro ripercorre un vasto repertorio di musica etnica del sud italia . Dalla pizzica alla taranta alle Tammorriate. Il progetto nasce dall’idea di realizzare un percorso musicale ed anche culturale per abbracciare l’intera area del Sud Italia. Grande Sud Orchestra è composta da un cast di musicisti, siciliani e non solo, che hanno messo insieme il loro bagaglio musicale per un progetto di respiro internazionale. Una sfida ambiziosa, con presenze come quella dell’attrice e cantante Cristina Mazzacaro, straordinaria interprete della cultura Napoletana e Mimmo Pontillo che cura la direzione musicale . Il cast di artisti messo insieme da Giovanni Di Maida e’ formato, inoltre, da Lello Casesa , Peppe Sciortino, Peppe Cammarata Mario Vasile, Nino Casesa, Giuseppe Sirena, Rino Boccadoro, Elia Pontillo, Alexandra Di Maida e Vanessa Capraro . L’appuntamento al Teatro Pirandello il 5 gennaio prossimo alle ore 20,30. L’ingresso è gratuito previa prenotazione presso gli uffici del Teatro Pirandello al numero 0922- 590220