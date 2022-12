La Cgil conferma Alfonso Buscemi segretario generale.

Riconfermato all’unanimità il segretario generale Alfonso Buscemi. Sarà lui a guidare la Cgil di Agrigento per il prossimo quadriennio. L’elezione in occasione del Congresso provinciale, incentrato sul tema “Il lavoro crea il futuro”,al Dioscuri Bay Palace di San Leone alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e del Prefetto, Maria Rita Cocciufa, del Sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino, il Presidente ANPI Angelo Lauricella, del Commissario della Camera di Commercio Giuseppe Termine del Segretario del CNA Claudio Spoto e dei componenti del Cartello Sociale ( Don Mario Sorce, Salvatore Pezzino Gero Acquisto). “Non posso nascondere la mia grande soddisfazione per la fiducia che mi è stata rinnovata”: sono state le prime parole del segretario, appena ricevuta l’investitura da parte dell’assemblea. E poi ha aggiunto: “è un onore continuare a svolgere questo importante incarico, sapendo di potere contare su un gruppo dirigente che opera, con competenza e serietà, al servizio del territorio”. Buscemi era stato eletto nel luglio del 2019, proveniente dalla segreteria regionale della Funzione Pubblica. “L’esperienza palermitana – precisa – è stata positiva e ha arricchito il mio bagaglio professionale e delle relazioni. Una parentesi che mi aveva stimolato parecchio. Ma servire il mio territorio è stato un richiamo forte, al quale non ho potuto dire di no. E oggi l’emozione è palpabile – ha detto Alfonso Buscemi – consapevole di avere raccolto il consenso di tutti per una sfida sindacale che resta, per me che credo svisceratamente nei valori della Cgil, tanto affascinante quanto complessa”. E tanta commozione, con occhi ludici da parte di quasi tutta la platea, si è vissuta in avvio dei lavori, quando è stato proiettato un video con protagonista l’indimenticabile Piero Mangione, figura storica della Cgil, morto poco più di un anno fa, a cui è stato dedicato il diciannovesimo Congresso. Erano presenti Gabriella Messina, segretaria regionale della Cgil Sicilia, e dalle conclusioni di Daniela Barbaresi segretaria nazionale Cgil.