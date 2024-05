Sono stati consegnati oggi, ad Agrigento, i premi della settima edizione del Concorso “Uno, Nessuno e Centomila”. La cerimonia, presentata da Stefania Renda e Davide Sardo, si è svolta al Teatro Luigi Pirandello e ha visto la partecipazione di centinaia di studenti provenienti da ogni parte del mondo.

Le scuole secondarie di 1° grado vincitrici sono l’I.C. Giovanni XXIII di Sava, provincia di Taranto con Skill cards e Le due verità, classificato al primo posto; al secondo posto l’Istituto Italiano Omnicomprensivo di Atene, con “Ciaula scopre Persefone ad Eleusi”, al terzo l’l.C. Galluppi Collodi Bevacqua di Reggio Calabria con il video “Il turno”.

Il primo classificato degli istituti secondari di secondo grado, per la sezione drammaturgia è stato il Liceo artistico Giacomo e Pio Manzù di Bergamo con “La mano del malato povero”, al secondo posto il Liceo Foscolo di Roma con “Sette studenti in cerca di professore”, terzo il Lycée International de Saint-Germain-en-Laye-Sezione Italiana con “Folle richiesta di attestato”. Primo per la sezione video il Liceo artistico del Preziosissimo Sangue di Monza con “Mondo di carta”. Secondo posto a “La fede non fede” dell’Istituto “Tommaso Fiore” di Modugno. Terzo “Nel dubbio” del Colegiul National George Baritiu di Cluj-Napoca. Premiate per la scrittura teatrale, per la regia, la chiarezza del messaggio, la fotografia, il montaggio, per i contenuti o l’attualità anche altre scuole come l’IMI di Istanbul, il Liceo Teoretico Dante Alighieri di Bucarest, il liceo internazionale Montebello di Lille, il liceo Veronese di Chioggia, il liceo Colletta di Avellino, l’I.C. Barnaba Bosco di Ostuni, la scuola Cafta di Torrington, la Scuola San Francesco di Assisi di Caracas, l’ istituto Bonaventura Secusio di Caltagirone, l’I.C. Frattini di Leggiuno. Sette le scuole agrigentine premiate sul palco del Teatro Pirandello: il liceo Empedocle, il liceo Leonardo, il liceo Politi, l’Istituto Gallo, l’Istituto Agrigento Centro, l’I.I.S.S Fermi di Aragona, l’Istituto Pirandello di Bivona. A porgere i saluti di Agrigento Capitale della Cultura 2025, il sindaco Francesco Miccichè e l’assessore alla Cultura Costantino Ciulla. A consegnare i premi, tra gli altri, il Consigliere d’Ambasciata capo ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Filippo Romano; il questore di Agrigento Tommaso Palumbo; per la prefettura di Agrigento, Eva Di Betta; per la Fondazione Teatro Luigi Pirandello, il direttore generale Salvo Prestia.

Presente l’intera Giuria presieduta dal pirandellista professor Alfredo Sgroi, e composta da Giovanni de Leva, funzionario del Ministero degli Affari Esteri, Cinzia Terlizzi, giornalista Rai, Beniamino Biondi, poeta, scrittore, e le docenti Lia Sezzi e Giuseppina Parisi. Sono intervenuti Valerio Di Miceli per l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Agrigento, che ha portato i saluti di Antonio Diliberto, direttore generale per la Progettazione organizzativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il vice presidente della Strada degli Scrittori, Gaetano Pendolino, Marco Longo, in rappresentanza di Coopculture.

Nei quattro giorni di attività e rappresentazioni i laboratori teatrali sono stati tenuti dall’attore e regista Giovanni Volpe, dal regista Marco Savatteri, direttore artistico della manifestazione e tra i fondatori dell’associazione che organizza il Concorso, e da Patrizia Aricò, formatrice teatrale del Centro di Formazione Danza e Teatro di Chioggia.

Gli studenti hanno vinto premi in ceramica firmati dal Maestro Domenico Boscia con un dipinto dal titolo “Behind the mask”, che ritrae Luigi Pirandello che indossa una maschera teatrale e un papillon con i tipici tratti intensi e brillanti dell’arte dei ceramisti siciliani. Inoltre, hanno vinto borse di studio per il Master di Scrittura organizzato dalla Strada degli Scrittori del valore di 600 euro – in presenza – per i premi del podio, e di 250 euro – in streaming- per i premi speciali. Il Ministero degli Affari Esteri ha consegnato attestati alle scuole italiane all’estero vincitrici.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione “Uno Nessuno e Centomila”, presieduta dalla giornalista Anna Maria Scicolone, e promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Comune di Agrigento, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello. È patrocinata dal Parco Archeologico della Valle dei Templi, dal Distretto Turistico “Valle dei Templi”, dalla Strada degli Scrittori e Coopculture. La direzione organizzativa è affidata a Sabrina Spampinato, vice presidente e tra i fondatori dell’Associazione culturale. Apprezzato il momento artistico degli attori di Savatteri Produzioni con Andrea Vizzini, con coreografia di Giovanni Geraci.

L’edizione di quest’anno ha registrato la novità di un gemellaggio tra il Liceo Leonardo di Agrigento e il Liceo Internazionale di Saint Germain en Laye, e di un lavoro “Le sorprese della Scienza” presentato dal Liceo Manzù di Bergamo, che ha curato la stesura della drammaturgia, e dall’I.C. Barnaba Bosco di Ostuni, che ha curato la rappresentazione e la realizzazione di un video. Entrambi i progetti sperimentali potranno essere replicati dai partecipanti alla prossima edizione.