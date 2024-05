Lo storico programma di Rai 3 “Chi l’ha visto?”, nella puntata di mercoledì, si è occupato della scomparsa di Balahouane Mohamed, il bracciante agricolo sessantanovenne di origini algerine residente ad Agrigento da tanti anni. La redazione ha pubblicato una scheda con la foto dell’uomo.

“Mohamed, 69 anni, vive nel centro storico di Agrigento. È in Italia da più di 40 anni e saltuariamente si occupa di piccoli lavoretti nelle zone agricole. Da metà aprile amici e familiari non lo vedono e non hanno avuto più sue notizie. Non ha con sé i farmaci per la sua terapia quotidiana. Il cellulare risulta spento. Potrebbe avere con sé i documenti. Porta una leggera barba come nella foto”.

Nei giorni scorsi l’avvocato Salvatore Pennica aveva lanciato un appello sui social diffondendo anche la foto dell’uomo e un invito a contattare polizia e carabinieri rivolto a chiunque potesse vederlo.