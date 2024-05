A Campobello si torna al voto, per eleggere Sindaco e Consiglio Comunale, l’8 e 9 giugno prossimi. In vista di questo importante appuntamento elettorale, tra Alleanza Civica, Democrazia Cristiana e Forza Italia, è stata raggiunta l’intesa per sostenere il candidato sindaco Vito Terrana, leader di Alleanza Civica.

Si tratta di un patto programmatico, per una buona campagna elettorale, che abbia come unico focus il bene di Campobello di Licata, in linea anche con il Governo della regione. Di comune accordo, che la politica deve essere intesa come un laboratorio di relazioni umane, dove l’impegno e la partecipazione dovranno essere finalizzati al bene comune.

Vito Terrana è il terzo candidato ad avere ufficializzati la candidatura. Il primo a rompere gli indugi era stato l’ex sindaco Michele Termini, sostenuto da parte del centrodestra. Poi era toccato ad Antonio Pitruzzella del centrosinistra, sostenuto da Pd, Movimento cinque stelle e dalla lista di Cateno de Luca. Il comune di Campobello di Licata è stato commissariato la scorsa estate per un errore nell’elaborazione della scheda elettorale da parte della Prefettura di Agrigento. Ed il Cga aveva annullato le elezioni del 2022 facendo decadere dalla carica il sindaco eletto Antonio Pitruzzella.

Curiosità elettorale: i tre candidati erano in lizza anche alle amministrative del 2022.