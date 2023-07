Finisce nei guai l’organizzatore del concerto, che si è tenuto sabato sera in piazza Marconi, ad Agrigento, della nota cantante di fama nazionale Giusy Ferreri. Evento inserito nelle manifestazioni collaterali ai festeggiamenti in onore di San Calogero. V.C., in qualità di presidente della Pro Loco di Agrigento, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Deve rispondere del reato di non osservava delle prescrizioni dell’Autorità a tutela dell’incolumità pubblica, pur essendo autorizzato ad effettuare un pubblico spettacolo.

Dalla Questura di Agrigento con una nota precisano che “premesso che la Commissione provinciale di vigilanza di pubblico spettacolo ha espresso parere favorevole allo svolgimento della manifestazione a condizione che venissero osservate scrupolosamente le prescrizioni indicate nel verbale redatto la mattina dell’8 luglio”.

Tant’è che il questore della provincia di Agrigento Emanuele Ricifari, visto il parere favorevole della Commissione, ha rilasciato all’organizzatore dell’evento la licenza di Pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 68 del Tulps. La sera del concerto, il dirigente dell’ordine pubblico ha accertato che il titolare della licenza di Polizia non si sarebbe attenuto alle prescrizioni imposte dalla Questura ed in particolare le barriere mobili collocate per delimitare l’area dello spettacolo non erano presidiate da nessun operatore addetto.

“Inoltre la scalinata che collega piazza Marconi con la Via Empedocle – scrivono dalla Questura -, che doveva essere interdetta al pubblico, era gremita di persone che assistevano tranquillamente allo spettacolo”.