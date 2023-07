Rischio da ondate di calore, nei prossimi giorni, sul territorio siciliano a seguito di un ulteriore importante afflusso di aria calda. Sabato sarà da bollino rosso. Come sempre, all’interno del bollettino sono presentati gli avvisi relativi al rischio incendi e alle allerte per le ondate di calore. Tuttavia, a preoccupare questa volta sono le previsioni relative alle ondate di calore, considerando che è previsto un forte aumento delle temperature.

Nello specifico, per le città di Catania, Messina e Palermo per la giornata di sabato 15 luglio si prevede un’ondata di calore di livello 3, il massimo, per Catania e Messina, mentre la situazione a Palermo resterà stabile. Questo, finché non entrerà in scena l’aumento delle temperature previsto per la prossima settimana, con picchi anche oltre i 40 gradi.

Per quanto riguarda il rischio incendi, secondo quanto riportato nel bollettino del Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Sicilia, si prevede lo stato di preallerta. Quest’ultimo è immediatamente precedente allo stadio più grave di rischio per quanto riguarda gli incendi. In particolare, si sottolinea che il livello di pericolosità è “Medio” nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa e Trapani.