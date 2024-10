Monsignor Baldassare Reina: da Agrigento a Cardinale, il nuovo vicario di Roma

Città del Vaticano – Un nuovo cardinale di origini siciliane si unisce al Collegio Cardinalizio. Papa Francesco, durante l’Angelus di Domenica 6 ottobre 2024, ha annunciato un Concistoro per l’8 dicembre, in occasione della solennità di Maria Santissima Immacolata, durante il quale nominerà 21 nuovi cardinali. Tra questi, anche Monsignor Baldassare Reina, conosciuto come Don Baldo, attuale vescovo ausiliare di Roma e vicario generale della Diocesi della Capitale.

Nato a San Giovanni Gemini, in provincia e arcidiocesi di Agrigento, il 26 novembre 1970, Don Baldo ha intrapreso il cammino verso il sacerdozio nel 1981, entrando nel seminario maggiore. Dopo aver conseguito il baccellierato in Sacra Teologia, è stato ordinato presbitero l’8 settembre 1995 dal vescovo di Agrigento, Carmelo Ferraro. Ha proseguito gli studi fino al 1998, ottenendo una laurea in Teologia Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

Nel corso della sua carriera ecclesiastica, Don Baldo ha ricoperto numerosi incarichi. È stato assistente diocesano di Azione Cattolica, vice-rettore del seminario diocesano di Agrigento, parroco della parrocchia Beata Maria Vergine dell’Itria di Favara e prefetto degli studi dello studio teologico “San Gregorio Agrigentino”. Tra i suoi ruoli più significativi, ha ricoperto quello di vicario episcopale per la Pastorale, parroco della parrocchia San Leone ad Agrigento e rettore del Seminario Romano Maggiore di Agrigento.

Nel maggio 2022, su volontà di Papa Francesco, Don Baldo è stato nominato vescovo titolare di Acque di Mauritania, sede appartenente all’antica provincia romana della Mauritania Cesarea, e ausiliare di Roma. Ora, con la nomina a cardinale, si appresta a svolgere un ruolo ancora più rilevante nella guida della Chiesa.

Le congratulazioni e il legame con Agrigento

La notizia della nomina di Don Baldo a cardinale ha suscitato grande orgoglio nella comunità agrigentina. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha espresso le sue congratulazioni con un messaggio pubblico: “A nome della città di Agrigento, desidero esprimere le più sentite congratulazioni a Monsignor Reina per questo prestigioso incarico. La sua nomina è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità e testimonia il suo profondo impegno al servizio della Chiesa. Con il suo esempio di dedizione e umiltà, Monsignor Reina ha saputo conquistare la stima e l’affetto di tutti, e siamo certi che saprà svolgere i suoi nuovi compiti con la stessa passione e spirito di servizio che lo hanno sempre contraddistinto”.

Anche sui social media, l’annuncio della nomina di Don Baldo ha provocato una valanga di messaggi di congratulazioni e di affetto, dimostrando quanto sia amato e stimato nella sua comunità di origine e oltre.

Un momento di difficoltà

Nonostante il momento di gioia per la nomina, Don Baldo ha recentemente affrontato una brutta esperienza. Nei giorni scorsi, ha subito una rapina a Roma, ad opera di un malvivente palermitano. Tuttavia, questo spiacevole episodio non ha oscurato l’importanza del traguardo raggiunto.

Con questa nomina, Don Baldo si unisce ai cardinali provenienti da tutto il mondo, da Lima a Teheran, esprimendo l’universalità della Chiesa, come sottolineato da Papa Francesco durante l’annuncio del Concistoro. Agrigento si unisce nel festeggiare il proprio figlio che, attraverso il suo percorso di fede, continua a servire con umiltà e dedizione la Chiesa universale.