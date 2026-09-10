Un successo, nella splendida cornice della Valle dei Templi, il concerto dell’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini” – Città di Aragona. Una serata di musica, tradizione e cultura, resa ancora più suggestiva dall’atmosfera del Parco e dalla bellezza dei templi illuminati. Un appuntamento che ha saputo unire il valore della musica bandistica alla straordinaria suggestione di uno dei luoghi simbolo della Sicilia.

“Un sentito ringraziamento a tutti i musicisti dell’Associazione Musicale Bellini, al maestro Claudio Saieva e a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Parco Valle dei Templi e il suo direttore, Roberto Sciarratta – si legge in una nota -. La musica ha incontrato la storia, regalando al pubblico una serata di emozioni nel cuore della Valle dei Templi”.

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