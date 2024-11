Il Circolo Culturale Empedocleo, fondato nel 1835, ospita un evento musicale imperdibile con il pianista Valentino Taormina, che si esibirà in un concerto dal titolo “Pectal”. Il programma includerà musiche di Bach, Beethoven, Chopin e Liszt, offrendo un viaggio attraverso alcune delle composizioni più celebri della musica classica.

L’appuntamento è per giovedì 29 novembre alle ore 18:00, presso il Circolo Culturale Empedocleo in Piazza San Giuseppe ad Agrigento. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati di musica. Un’occasione speciale per vivere un momento di alta cultura nella città dei Templi.

