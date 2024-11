Dovrebbe concludersi domani martedì 26 novembre, ma al momento l’operazione non si è ancora definita, secondo quanto ci ha appena riferito il patron Giuseppe Deni. Si tratta del passaggio del 50% delle quote a un imprenditore siciliano, attivo nel Vicentino e alla guida di una importante società specializzata nella commercializzazione di carni. Deni resterà alla guida della società, ma è probabile che nei prossimi giorni anche le cariche sociali subiranno alcune modifiche. L’accordo, con la firma del preliminare, dovrebbe essere formalizzato a breve. Se l’operazione andrà a buon fine, ciò avverrà alla vigilia del delicatissimo match contro la capolista Siracusa. Il patron Giuseppe Deni, dunque, non abbandonerebbe la società, come richiesto da una parte della tifoseria, ma rilancerebbe il proprio progetto.

