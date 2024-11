La Notte Nazionale del Liceo Classico è un evento che unisce licei di tutta Italia per celebrare la cultura greco-romana con performance, dibattiti, letture e attività creative aperte alla cittadinanza. Il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento, in occasione della X edizione, riproporrà una selezione delle esibizioni già presentate, confermando il suo impegno nella valorizzazione delle radici culturali e nella promozione della cultura classica.

Il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento è pronto a prendere parte alla X edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, un evento annuale che promuove la cultura dell’antichità e celebra la passione degli studenti per le nostre radici greco-romane. Quest’anno, per la seconda volta, il Liceo Empedocle presenterà una selezione delle performance già mostrate durante la scorsa edizione, in programma venerdì 29 novembre, dalle 16:00 alle 18:00. Sebbene l’evento si svolga in formato ridotto, sarà comunque ricco di emozioni e partecipazione, come sempre.

L’iniziativa, ideata dal prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale e ora ricercatore in Filologia classica presso l’Università di Torino, è sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica. Per questa edizione, l’evento sarà aperto con il brano inedito “In qualche modo faremo” del cantautore fiorentino Francesco Rainero e, per la seconda volta, vedrà la partecipazione anche di licei stranieri.

La Notte Nazionale del Liceo Classico invita i licei aderenti ad aprire le porte alla cittadinanza per mostrare il frutto del lavoro dei propri studenti, che si esibiranno in maratone di lettura, recite teatrali, concerti, dibattiti, presentazioni di libri, incontri con autori, cortometraggi, cineforum e degustazioni tematiche, ispirate al mondo antico. Gli studenti e i docenti si mettono così alla prova in attività che esaltano il valore formativo della cultura classica, rendendo la scuola un luogo di scambio e divertimento.

Quest’anno, l’evento si inserisce anche nel periodo in cui gli studenti delle terze medie sono chiamati a scegliere il loro percorso liceale. Per questo motivo, il Liceo Empedocle ha l’opportunità di presentare la propria offerta formativa durante l’evento, con l’intento di far conoscere meglio le opportunità educative che offre. Oltre a questo, sono previsti altri momenti di approfondimento, come gli open day e le attività rivolte agli studenti delle scuole secondarie di I grado.

La Notte Nazionale del Liceo Classico, infatti, non è solo una festa, ma rappresenta un modo alternativo e innovativo di fare scuola, affiancando alla formazione tradizionale un’esperienza che stimola la creatività, il lavoro di squadra e la valorizzazione delle radici culturali. I lunghi e laboriosi preparativi per l’evento rendono questa serata ancora più speciale, trasformando gli spazi scolastici in luoghi di condivisione e crescita, dove cultura, gioia e rispetto dei tempi diventano il cuore pulsante dell’esperienza.

In un’Italia che finalmente si unisce nell’ideale di difesa e promozione delle radici della nostra civiltà greco-romana, la Notte Nazionale del Liceo Classico diventa un’opportunità unica di riscoprire e celebrare il patrimonio che ci unisce tutti.

