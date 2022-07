Con lo scooter sbatte contro una pecora: centauro ferito

Se l’è vista davvero brutta un 47 anni, siculianese, che è rimasto ferito in un incidente stradale, verificatosi in contrada “Baiate”, tra i territori di Realmonte e Siculiana. L’uomo era in sella al suo scooter quando, all’improvviso, si è ritrovato davanti una pecora. Ha cercato di evitarla, ma lo scontro è stato inevitabile. Il centauro è stato sbalzato dalla sella, ed è finito pesantemente sull’asfalto. Per l’animale non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo

Il quarantasettenne è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Ha riportato diversi traumi, il più grave, la frattura dello spiroide del malleolo peroneale destro. I medici lo hanno giudicato guaribile con una prognosi di 30 giorni.

I sanitari del presidio ospedaliero hanno allertato il posto il posto di polizia, e anche i carabinieri che adesso dovranno provare ad identificare il proprietario della pecora. L’uomo rischia una denuncia per omessa custodia di animale, e vi sarebbe anche da risarcire i danni al centauro.