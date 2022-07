Ecco il beach club “Cala Manbrù” (VIDEO)

Ecco “Cala Manbrù”, il beach club alle pendici del Monte Stella che punta sull’ospitalità in stile alberghiero. Circa 9000 mq di spazi, in un contesto naturale, ha aperto i battenti a Siculiana Marina con un party hotel dedicato proprio a far conoscere la struttura balneare con spiaggia privata e attrezzata con bar, ombrelloni sdraio e lettini “large size” ai gestori delle strutture ricettive del territorio. Ma Cala Mambrù è anche ristorante con sala chiusa climatizzata con vista mare. La struttura è stata realizzata con particolare cura nella scelta dei colori, dei materiali e dei complementi con il risultato di un ambientazione che rimanda ad un oasi che si integra perfettamente con il paesaggio circostante e caratterizzata da spazi ampi con capacità di ospitare anche eventi e banchetti sempre in una atmosfera di relax e tranquillità.

Benvenuto Cala Manbrù