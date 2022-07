Non si ferma all’Alt, inseguito e bloccato: maxi multa per 33enne

Non si ferma all’Alt della polizia, nella centralissima via Imera, mentre a poche centinaia di metri c’era in corso la processione serale di San Calogero, e dopo un breve inseguimento, viene bloccato dagli agenti della sezione Volanti, nei pressi di piazzale Rosselli.

Da lì a poco è stato accertato il motivo, che avevano spinto l’automobilista, un trentatreenne nigeriano, a scappare. Era alla guida di una Golf Volkswagen senza patente di guida, mai conseguita. I poliziotti non hanno potuto far altro che elevargli la prevista sanzione amministrativa di 5mila euro.

Il giovane è stato anche multato per la fuga all’Alt, e per l’elevata velocità. Inoltre, la macchina è stata sottoposta a fermo amministrativo.