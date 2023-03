Con l’auto si schianta contro un palo: 37enne in ospedale

Un trentasettenne di Agrigento è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto, ieri notte, in contrada “San Benedetto”, nei pressi della zona industriale di Agrigento. Ha perso il controllo alla guida di un’auto, una Citroen C3, ed è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica, abbattendolo. I vigili del fuoco del Comando provinciale, accorsi con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza il palo e la vettura, mentre l’automobilista, rimasto ferito, in ambulanza è stato trasportato al vicino pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato dei traumi sparsi sul corpo, ma per sua fortuna, non verserebbe in gravi condizioni. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti della Questura, e i tecnici dell’illuminazione pubblica.