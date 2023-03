Brucia l’auto di madre e figlio: è la seconda volta in venti giorni

Un incendio ha danneggiato, e anche pesantemente, un’autovettura, modello Opel Meriva, di proprietà di una cinquantaquattrenne di Porto Empedocle, ma di fatto in uso al figlio trentaquattrenne, impiegato in una ditta. Auto che era parcheggiata sul lungomare Nettuno, di fronte ai lidi empedoclini. Al momento non esistono certezze, e tutte le ipotesi investigative restano valide: dall’attentato incendiario al fatto accidentale riconducibile. Ciò che più inquieta è che, a quanto pare, i proprietari della vettura avevano già subito un altro atto simile, la notte del 3 e 4 marzo scorsi.

Allora l’automobile andata a fuoco è stata una Fiat Cinquecento L, che si trovava posteggiata nella stessa zona. Le indagini dovranno stabilire se esiste una connessione tra l’incendio precedente e quello dell’altra notte e soprattutto se si tratta di un rogo doloso. Ieri notte sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. In poco tempo è stata completata l’opera di spegnimento. Da lì a poco i pompieri e i carabinieri della Compagnia di Agrigento, hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio. Nessun indizio utile è stato trovato.

La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta con l’ipotesi di danneggiamento a seguito d’incendio.