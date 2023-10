Ha trovato tagliata una gomma dell’auto parcheggiata in via Mazzini, nei pressi del Tribunale di Agrigento. Vittima dell’intimidazione una avvocatessa agrigentina, poco più che quarantacinquenne. Nessun dubbio sul danneggiamento mirato. Poco credibile le ipotesi di uno scambio di persona o quella di un raid vandalico ad opera di ragazzini per il solo gusto di danneggiare.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura, su quanto avvenuto e denunciato dalla legale, hanno avviato le indagini. Il danneggiamento è stato messo a segno fra le 10:30 e le 13 di mercoledì. Proprio in quell’arco di tempo qualcuno ha squarciato lo pneumatico della vettura, utilizzando un oggetto acuminato. La Procura di Agrigento, subìto informata, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, con l’ipotesi di danneggiamento.