Riscontrate criticità negli uffici comunali: multa da oltre 90 mila euro

Una multa da oltre 90mila euro è stata elevata al Comune di Favara. Ma non è finita qui, perché una dettagliata relazione su quanto è stato accertato nei locali comunali di via Beneficienza Mendola è stata inviata alla Procura di Agrigento. Questo il primo esito dell’ispezione effettuata a fine aprile dai carabinieri della Tenenza di Favara e dal personale dell’Asp di Agrigento negli uffici Anagrafe e Tributi del Comune di Favara per constatare le condizioni di lavoro dei dipendenti. Luoghi di lavoro dove sarebbero state riscontrate numerose criticità strutturali, ma anche mancanza di certificazioni e troppi impiegati per locali adibiti ad ufficio.