Con l’auto finisce fuori strada, giovane ferito gravemente

Un ventinovenne di Sant’Angelo Muxaro è rimasto ferito, in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 189, la Agrigento-Palermo, all’altezza del bivio per Muxarello. Viaggiava alla guida di un’utilitaria, che per cause non chiare, è uscita fuori strada.

Inizialmente s’è temuto il peggio, per fortuna però, il ventinovenne è stato portato cosciente al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Avrebbe riportato gravi traumi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Ad occuparsi della ricostruzione dell’incidente stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, i carabinieri della Compagnia di Mussomeli.