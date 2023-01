Il sindaco Mannino: “Il ministro tornerà fra un mese con delle soluzioni”

“Abbiamo avuto dei numeri stratosferici, in soli 10 giorni ci sono stati quasi 3 mila transiti a Lampedusa. Il ministro Piantedosi ha detto che gli abitanti meriterebbero anche il premio Nobel per la pace, ha condiviso le problematiche esposte e tornerà tra circa un mese per portare delle soluzioni da attuare”. Lo ha detto, a margine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in Prefettura, il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino.

“Questi numeri non sono prevedibili – ha aggiunto il primo cittadino -, ma si può pensare anche a tornare al sistema delle navi quarantena che facciano la spola fra Lampedusa e la Sicilia per togliere il peso che sopporta l’hotspot. L’obiettivo del Governo è quello di ridurre le partenze, e cercare soluzioni alternative direttamente nei territori di provenienza dei migranti.

“A noi servono personale e risorse economiche per gestire le problematiche che gravitano attorno all’immigrazione – ha concluso Mannino -. Per quanto riguarda la richiesta di Zona franca, già il Senato, nel settembre del 2022, ha approvato un ordine del giorno che impegnava il governo a portarne avanti l’istituzione”.