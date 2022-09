Ladro “fantasma” porta via sacchetto con l’oro di famiglia

Qualcuno, senza lasciare alcuna traccia, ha portato via un sacchetto contenente monili d’oro dall’abitazione, di una pensionata agrigentina, sessantasettenne, che vive nel quartiere di Fontanelle. Nessun segno di scasso su porte e infissi, nessuna stanza a soqquadro. La scoperta è avvenuta qualche giorno fa. La donna ha aperto l’armadio della camera da letto, per dare una controllata all’oro di famiglia, nascosto in mezzo alla biancheria. Da lì a poco s’è accorta che quel sacchetto, dal contenuto prezioso, non c’era più. Sparito.

Ripresasi dallo choc s’è recata negli uffici della polizia, dove ha formalizzato una denuncia di furto, a carico di ignoti. Il colpo è difficile da collocare temporalmente. La pensionata ha raccontato, infatti, di avere preso i monili d’oro, l’ultima volta, nel periodo dello scorso ferragosto. Ad occuparsi dell’attività investigativa sono i poliziotti della sezione Volanti. C’è il sospetto che ad impossessarsi dei preziosi, potrebbe essere stato qualcuno, assiduo frequentare dell’abitazione della sessantasettenne.