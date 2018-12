Incidente stradale, nella giornata di ieri, in pieno centro di Agrigento.

Un giovane, di 20 anni, del luogo, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che stava conducendo ed ha finito la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica, abbattendolo.

Il gioavane è stato soccorso per le lievi ferite riportate. Sul posto le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.