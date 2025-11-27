Il Comune di Agrigento ha avviato la procedura per la consegna urgente del servizio di trasporto pubblico locale alla società Tag Trasporti Agrigento – Società consortile arl, aggiudicataria della gara a procedura aperta. L’entrata in esercizio del nuovo gestore è prevista entro il 15 dicembre.

Si tratta della prima assegnazione tramite gara pubblica per il servizio urbano. Il sindaco Francesco Miccichè ha dichiarato che l’avvio della nuova gestione “segna un cambio di passo per la città”, ringraziando uffici e Commissione per il lavoro svolto. L’assessore al Trasporto pubblico locale, Gerlando Principato, ha definito la procedura “un passaggio annunciato e atteso”, precisando che il Comune seguirà le fasi di avvio affinché il servizio risulti immediatamente percepibile dagli utenti.

Sul piano tecnico, la società dovrà: aggiornare il parco mezzi; predisporre la Carta dei servizi entro 15 giorni dalla consegna; presentare il Piano operativo per l’accessibilità entro 30 giorni dall’avvio; definire i servizi garantiti in caso di sciopero entro lo stesso termine; riassorbire il personale non dirigente del gestore uscente; acquisire paline e dotazioni delle fermate indicate nei documenti di gara.

Il contratto ha una durata di 9 anni, per una produzione annua di 908.574 vetture/km. Il Comune specifica che il nuovo assetto del trasporto pubblico sarà impostato su criteri di efficienza, sostenibilità e tutela dei lavoratori. In una nota congiunta, Miccichè e Principato confermano che l’Amministrazione monitorerà le prossime fasi di attivazione del servizio.

