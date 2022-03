“Comunicazione e relazione nella dirigenza scolastica”, riunione dell’Anp ad Agrigento

L’ANP – Associazione Nazionale Dirigenti e alte professionalità della scuola – si riunisce ad Agrigento in occasione di un seminario formativo sul tema: “Comunicazione e Relazione nella dirigenza scolastica leadership, governance, management, team workink e community”. L’evento, a cui parteciperanno i vertici nazionali, regionali e provinciali dell’ANP, si svolgerà all’Hotel “Dioscuri Bay Palace” di San Leone, nelle giornate di Mercoledì 30 e Giovedì 31 marzo 2022. Nel primo giorno di lavori, dopo i saluti delle Autorità e dei dirigenti ANP, con in testa il presidente ANP Sicilia, Maurizio Franzò, saranno tre i panel discussi: “Il dialogo come forma d’incontro: la relazione alla base di ogni politica educativa. Anticipare le preoccupazioni” a cura del prof. Marco Braghero, Coordinatore scientifico Pratiche Dialogiche nelle Organizzazioni Complesse, UniPisa; “Nuovi bisogni formativi e ruolo della scuola nell’era della rete e dei social network” a cura del prof. Gino Roncaglia, Professore all’Università di Roma Tre, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo; “Le professionalità nella scuola tra complessità e responsabilità: il “middle management” a cura della dr.ssa Mafalda Pollidori, Vice-presidente nazionale ANP e referente Alte Professionalità. Saranno, invece, due i temi affrontati nella seconda giornata del seminario di formazione, in programma Giovedì 31 marzo a partire dalle ore 9:00. Dopo l’appello “Rialzati Ravanusa”, voluto fortemente dall’ANP come segno tangibile di solidarietà in seguito alla tragedia dell’11 dicembre scorso, la dr.ssa Maria Guida, ricercatrice INDIRE, illustrerà la relazione dal titolo “La cooperazione per l’innovazione sostenibile: avanguardie educative… oltre le discipline”. A seguire, sarà la volta del dibattito “Per un Patto Educativo di Comunità: comunicazione relazionale per co-costruire alleanze educative partecipate” in cui dialogheranno il prof. Marco Braghero, Coordinatore scientifico Pratiche Dialogiche nelle Organizzazioni Complesse UniPisa, il vicepresidente nazionale ANP dr.ssa Mafalda Pollidori e la dr.ssa Maria Guida, ricercatrice INDIRE. Al termine del Seminario, i presenti prenderanno parte ad un itinerario letterario-culturale nel centro storico di Agrigento che prevede una visita guidata alla Biblioteca Lucchesiana e un percorso urbano con tappe alla Cattedrale, alla chiesa Santa Maria dei Greci, alla Chiesa di Santo Spirito e la visita al Teatro “Luigi Pirandello”. 2 Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza per l’attività di formazione svolta da parte dell’Agenzia nazionale di Formazione “DIRSCUOLA” accreditato presso il MIUR ex Direttiva MIUR n. 170 del 21.03.2016 per il riconoscimento della formazione del personale della scuola.