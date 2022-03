Passeggiata per l’autismo sabato 2 aprile ad Agrigento

Passeggiata per l’Autismo, Walk for Autism, sabato 2 aprile prossimo, all’interno della cittadella sanitaria ASP1, in occasione della XV Giornata Mondiale di Sensibilizzazione. L’iniziativa è dell’Associazione VitAutismo, in collaborazione con l’ASP di Agrigento e il Liceo Politi. Per accendere ulteriormente i riflettori sull’Autismo, la Caserma dei Carabinieri e il Tempio di Ercole si coloreranno di blu. Un segno di solidarietà, una luce di speranza. Hanno aderito alla manifestazione, e saranno presenti alla conferenza stampa,l’Arma dei Carabinieri, con il colonnello Vittorio Stingo, il Comune di Agrigento, con l’assessore Marco Vullo, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Liceo Scientifico Leonardo diretto dalla Preside Patrizia Pilato, il Liceo Classico Empedocle diretto dalla Preside Marika Gatto, il Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto, l’Associazione Armonia Sociale Onlus, l’Associazione Focus Group Onlus, la Croce Rossa Italiana sez. Agrigento, l’Associazione Donatorinati A.D.V.P.S. Agrigento, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pani ca’ Musica, l’A.S.D. Amatori Aragona, l’A. S. D. Racing Team Agrigento, l’Associazione A.V.O.M.I. Onlus, l’ Associazione Donna con Te, la Ditta Eurorappresentanze Vending di Raffadali e il Parco Archeologico Valle dei Templi. La passeggiata WALK FOR AUTISM partirà alle 9,30 dall’atrio antistante la Direzione Generale, attraverserà la Cittadella Sanitaria e si snoderà anche all’interno del Giardino Botanico. Il Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento aprirà e chiuderà la manifestazione con gli interventi musicali degli alunni dei laboratori di Musica d’Insieme Coro diretti dai Professori Alaimo Leonardo e Pizzitola Rosalia. In questo periodo ancora in emergenza Covid-19, si celebra la XV Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo – AAD, World Autism Awareness Day – istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU con l’obiettivo di richiamare l’attenzione di tutti sulle necessità delle persone con autismo e di sensibilizzare la comunità mondiale sulle difficoltà di comunicazione e interazione di questa disabilità complessa. L’iniziativa sarà presentata giovedì prossimo, 31 Marzo alle 10,30, nell’Aula Magna del Liceo Politi (in via Acrone, 12).

“La passeggiata- spiegano gli organizzatori- ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e invitare le istituzioni a promuovere l’inclusione delle persone nello spettro autistico in tutti gli aspetti della vita; di comunicare la condizione di vita delle persone affette da autismo, di dimostrare, contro ogni pregiudizio, come ragazzi e adulti con difficoltà sociali come quelle dell’autismo, possano realizzare attività che dai più sono ritenute impossibili per loro.

Quello che le famiglie stanno vivendo da 2 anni, ovvero la pandemia da Sars-Cov-2, ha minato e limitato i diritti e i servizi delle persone che soffrono di autismo, e in generale, di ogni forma di disabilità. Nonostante i piccoli passi avanti compiuti, le persone con autismo sono ancora vittima di discriminazioni che negano loro pari diritti, in tutti gli ambiti della vita. Oggi, purtroppo, questo è ancora più evidente nell’emergenza in cui ci troviamo, in cui sembra che i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, siano stati dimenticati.

Cosa possiamo fare tutti? Passare parola, non chiudere la porta alla conoscenza, accendere una luce blu, una luce di speranza e di solidarietà.”