Il sindaco di Porto Empedocle nomina il Dott. Michelangelo Bruno Gallo come nuovo Assessore comunale con deleghe al Turismo, Spettacolo, Cultura, politiche giovanili e Polizia Municipale. Il neo Assessore si impegna a promuovere lo sviluppo turistico e culturale, garantendo la sicurezza della comunità.

Il sindaco di Porto Empedocle ha annunciato la nomina del Dott. Michelangelo Bruno Gallo come nuovo Assessore comunale con deleghe al Turismo, Spettacolo, Cultura, politiche giovanili e Polizia Municipale, in quota Fratelli d’Italia. La decisione è stata presa dopo un’attenta valutazione e riflette la stima e la fiducia riposte nella persona di Gallo per la sua competenza e dedizione al servizio pubblico.

In seguito alla nomina, il neo Assessore ha espresso gratitudine al sindaco e a tutto il coordinamento regionale, provinciale e cittadino di Fratelli d’Italia. Ha anche voluto ringraziare calorosamente tutti gli amici e sostenitori che gli hanno permesso di assumere questo importante incarico di grande responsabilità.

Con grande entusiasmo, il Dott. Michelangelo Bruno Gallo ha assunto l’incarico e si è impegnato a mettersi immediatamente al lavoro per servire la città e i suoi cittadini. Ha manifestato l’auspicio di dare un contributo valido all’amministrazione della città, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del turismo, della cultura e delle politiche giovanili, nonché di garantire la sicurezza e il benessere della comunità locale.

La nomina di Gallo rappresenta un passo importante per la città di Porto Empedocle e siamo fiduciosi che il suo impegno e la sua competenza saranno fondamentali per il progresso e la crescita della comunità. Auguriamo all’Assessore un proficuo mandato e l’augurio di un lavoro fruttuoso al servizio della città e dei suoi abitanti.