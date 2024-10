Agrigento – Un appuntamento speciale attende il Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento, che giovedì 31 ottobre alle ore 9.00 accoglierà lo scrittore e architetto Francesco Carofiglio, autore del romanzo La stagione bella. L’incontro, che si terrà nell’Aula Magna del Liceo, offrirà agli studenti l’opportunità di confrontarsi con uno dei più apprezzati narratori italiani contemporanei.

Organizzato in collaborazione con Demea Eventi Culturali, l’evento mira a stimolare nei giovani l’amore per la lettura e il piacere della narrazione, trasportandoli in una riflessione intima e suggestiva sul valore delle memorie e delle esperienze che plasmano le nostre vite. A fare gli onori di casa sarà la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Marika Helga Gatto, che introdurrà Carofiglio e dialogherà con lui, coinvolgendo studenti e docenti in un dibattito arricchente.

L’incontro con Carofiglio rappresenta non solo un momento di dialogo letterario, ma un’esperienza culturale che rafforza il ruolo del Liceo Empedocle come punto di riferimento per la crescita educativa e civica degli studenti di Agrigento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp