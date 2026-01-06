Il vino non si beve solo, si ascolta.

Dietro ogni etichetta c’è una storia, dietro ogni calice un territorio, dietro ogni profumo un racconto che aspetta solo di essere compreso. È da qui che parte il viaggio proposto dalla AIS Agrigento-Caltanissetta, pronta a presentare il nuovo corso per Sommelier AIS.

Un appuntamento pensato per chi al vino non chiede solo piacere, ma conoscenza. Per chi vuole capire cosa rende unico un vitigno, come nasce un equilibrio, perché un aroma emoziona più di un altro. Il primo passo sarà l’Open Day di presentazione, occasione utile per conoscere da vicino il percorso formativo, il calendario delle lezioni e le opportunità professionali offerte dal mondo AIS, la più autorevole associazione di categoria in Italia.

L’incontro si terrà giovedì 9 gennaio alle ore 19:30, nella cornice del Ristorante Navigo, in via Molo, a Porto Empedocle. Un luogo simbolico, affacciato sul mare, perfetto per parlare di vino come esperienza culturale e sensoriale.

Il corso prenderà il via il 16 gennaio e rappresenta l’inizio di un percorso strutturato, serio e riconosciuto, capace di trasformare una passione in competenza, e la competenza in una possibile professione.

Un’occasione da segnare in agenda, da condividere con chi ama il vino e vuole imparare ad ascoltarlo davvero.

Il viaggio comincia da qui.

