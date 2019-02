Don Bosco Partinico – Olimpica Akragas a porte chiuse

La gara Don Bosco Partinico – Olimpica Akragas di domenica 10 febbraio, valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone A, si giocherà a porte chiuse. Lo stadio “Giuseppe La Franca” di Partinico, infatti, è inagibile per l’intera stagione. A comunicare la notizia è stata la Questura di Agrigento, su segnalazione del Commissariato di Partinico. Pertanto la società biancoazzurra invita i tifosi a non recarsi inutilmente a Partinico Partinico perché l’ingresso allo stadio sarà consentito esclusivamente ai soli tesserati e addetti ai lavori.