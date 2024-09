Questa mattina, presso Palazzo di Città, il Sindaco Vincenzo Corbo ha ufficialmente salutato il Maggiore Luigi Pacifico, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Canicattì, che da domani assumerà il ruolo di comandante dei N.A.S. (Nuclei Anti Sofisticazioni e Sanità) di Palermo.

Durante l’incontro, sono stati ricordati i momenti più significativi del lavoro svolto sul territorio e sottolineata la stretta collaborazione e l’efficace sinergia tra il Comune e l’Arma dei Carabinieri. Il Maggiore Pacifico, in servizio a Canicattì dal settembre 2019, ha espresso il suo ringraziamento alla comunità per il supporto e l’accoglienza ricevuti.

Il Sindaco Corbo ha espresso la sua gratitudine per l’impegno e la dedizione mostrati dal Maggiore Pacifico durante il suo incarico a Canicattì, augurandogli il meglio per il futuro. Al termine dell’incontro, il Sindaco ha consegnato un omaggio simbolico al Maggiore Pacifico a nome della Città, come segno di stima e augurio per il suo nuovo ruolo.