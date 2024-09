“Beetlejuice 2” Arriva al Cinema Concordia: La Magia del Cult di Tim Burton Rinasce con il Ritorno di Beetlejuice e Nuove Sorprese!

Agrigento, 6 settembre 2024 – Da oggi, il Cinema Concordia di Agrigento ospita la tanto attesa proiezione di “Beetlejuice 2”. Gli spettatori potranno godere del film in tre diverse fasce orarie: 18:00, 20:15 e 22:30.

Dopo aver aperto la Mostra del Cinema di Venezia 2024, Beetlejuice Beetlejuice è al cinema dal 5 settembre. Il film di Tim Burton arriva 36 anni dopo l’originale, diventato un cult: nei panni dello “spiritello porcello” c’è ancora Michael Keaton e ritroviamo nel cast di Beetlejuice 2 anche Winona Ryder. Beetlejuice Beetlejuice: trama La trama di Beetlejuice Beetlejuice vede Lydia Deetz (Winona Ryder) ormai adulta e vedova. Ha utilizzato la propria capacità di vedere i morti per diventare la protagonista di uno show in cui parla con i fantasmi che infestano le case delle persone. A farle da manager è Rory (Justin Theroux), che è anche il suo fidanzato. La figlia Astrid (Jenna Ortega) non sopporta il paranormale, credendo che quella della madre sia tutta una messa in scena. Quando però il padre di Lydia muore, tutta la famiglia deve tornare a Winter River per il funerale. In soffitta c’è ancora il modellino dei Maitland e, esattamente come tanti anni prima, Beetlejuice torna a far visita. Questa volta però anche lui è in difficoltà: sua moglie, Delores (Monica Bellucci), che non vede da centinaia di anni, si è liberata e vuole vendetta.

Per acquistare i biglietti, è possibile recarsi direttamente presso il Cinema Concordia, situato in [Indirizzo completo], o chiamare il numero 0922/824537 per ulteriori informazioni e prenotazioni. Biglietti online: https://www.webtic.it/...

Trailer ufficiale

Non perdere l’occasione di vedere il ritorno di questo cult del cinema al Concordia, il punto di riferimento per il grande schermo ad Agrigento.