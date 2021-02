Rifiuti e multe, differenziare negli appositi mastelli per “differenziarsi”

Sacchetti aperti, rifiuti esposti senza mastelli, pannolini e pannoloni gettati senza usare il sacchetto, carta inserita all’interno di sacchi in plastica. Questi fra gli “errori” che non possono essere commessi nell’esposizione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche del porta a porta, e che possono determinare il mancato ritiro. Una pratica, quella del conferimento dei rifiuti senza l’apposito mastello , che il comune di Agrigento sta cercando di debellare con attività di controllo e sanzioni da parte della polizia municipale. In due settimane sono state 46 le sanzioni ad Agrigento per conferimento dei rifiuti senza i mastelli o per errata differenziazione. Nel periodo compreso fra il 18 e il 23 gennaio erano state applicate 32 multe, nell’ultima settimana sono state 14. “Le eccedenze potranno essere conferite in sacchi conformi sopra i mastelli”, hanno spiegato dal comune di Agrigento. Soprattutto in giornate di vento, i sacchetti vengono sparsi per strada , per non parlare poi del “lavoro” fatto da gatti e cani randagi. Tutto rappresenta un rischio igienico e ne consegue una difficile raccolta da parte degli operatori ma anche strade sporche.

L’invito è rispettare le regole di conferimento, perché il ritiro possa avvenire senza ritardi o problemi e per rispettare l’ambiente in cui si vive.