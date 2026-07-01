Prima seduta della nuova giunta di Agrigento, con l’approvazione di quattro delibere. “Atti importanti e concreti per costruire la nostra città”, ha detto il sindaco Michele Sodano. La prima delibera riguarda la modifica del Piao e l’avvio delle procedure, per l’assunzione del comandante della Polizia Municipale. “Una figura che manca da oltre un anno e che sarà fondamentale per rafforzare l’organizzazione del Corpo e garantire maggiore sicurezza e presidio del territorio”, precisa il primo cittadino di Agrigento.

Con la stessa delibera è stata prevista anche l’assunzione del dirigente dei Settori Tecnici. “Una figura che non può più mancare all’interno del nostro comune – sottolinea Sodano -, indispensabile per accelerare la programmazione e la realizzazione delle opere pubbliche, rendere più efficiente la gestione degli interventi e dare nuovo impulso ai progetti strategici per la città”.

Con la seconda delibera approvati i nuovi orari della Ztl di via Atenea, che entreranno in vigore dal 13 luglio. Il nuovo assetto prevede la chiusura dalle 9.30 alle 14.30 e dalle 17 alle 24 tutti i giorni, con estensione fino alle ore 2 nelle giornate di venerdì e sabato. “Una scelta che punta a favorire il rilancio delle attività commerciali e un nuovo percorso di valorizzazione della via maestra”, afferma il sindaco.

Con la terza delibera al via con il piano per il potenziamento del servizio degli asili nido, con 114 mila euro di contributi alle famiglie per l’anno 2026. Approvato, infine, il protocollo d’intesa per il progetto “Una spiaggia per tutti”, con l’installazione di due sedie per persone con disabilità e il potenziamento dei servizi di accessibilità sul litorale di San Leone. “Si torna a casa – conclude Sodano -. Voglio ringraziare i componenti della squadra che mi accompagna ogni giorno in questo duro, ma meraviglioso, lavoro”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp