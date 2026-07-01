Nuovo furto nella zona industriale a “cavallo” dei territori di Agrigento, Aragona e Favara. L’ultimo colpo in ordine di tempo è stato messo a segno nella notte fra il 23 e il 24 giugno ai danni di una società di costruzioni di viale Mediterraneo.

Ignoti malviventi, dopo aver forzato un cancello, si sono introdotti nella struttura portando via circa 2.500 chili di cavi elettrici in rame lasciando lo stabile al buio. Il danno per l’azienda di Favara è di 37 mila euro. Il responsabile della ditta, ha presentato la denuncia ai carabinieri di Aragona.

Si tratta del terzo grave episodio nel giro di pochissimi giorni. Pochi giorni prima i ladri avevano colpito in un altro deposito di un imprenditore favarese, dove erano stati portati via altri 2.500 chili di cavi per un danno da 50 mila euro.

Ancora prima, i malviventi avevano ripulito il plesso “Incubatore di imprese” in via Miniera Mintini: in quell’occasione, oltre al rame di due aziende, erano spariti 15 televisori da 55 pollici, 4 casse acustiche e persino un furgone Iveco Daily. I carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di risalire alla banda.

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