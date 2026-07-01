Trovato sprovvisto della dovuta autorizzazione allo scarico dei reflui prodotti. Un chiosco sulla spiaggia di San Leone è stato posto sotto sequestro preventivo nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento.

Ad eseguire il provvedimento sono stati gli agenti della polizia locale di Agrigento che hanno apposto i sigilli. L’ipotesi di reato contestata è quella di violazione del codice ambientale. Ulteriori accertamenti serviranno a chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

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