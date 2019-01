Comune di Agrigento, la riqualificazione del centro storico è più vicina

Per mezzo di determina dirigenziale, al Comune di Agrigento è stato nominato il responsabile dei lavori per la riqualificazione del centro storico e in particolar modo di via Cesare Battisti.

Stando a quando scritto nella determina, la riqualificazione del centro storico rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale. Un’opera che potrebbe risvegliare alcune vie storiche abbandonate da anni, ma piene di storia e fascino.

Questi lavori potrebbero dare una spinta importante alla città in termini economici e turistici. Molti b&b sorgono proprio nelle vie del centro storico, ma il degrado che c’è attorno non è sicuramente un bel biglietto da visita.

Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Sebastiano Di Francesco, funzionario unico del Settore Infrastrutture e Patrimonio, mentre il progettista sarà l’Ing. Gaspare Triassi.

Il primo passo avanti è stato compiuto, adesso vedremo se si passerà dalle parole ai fatti.